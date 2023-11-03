الشهيد إبراهيم الرفاعي تنبأ بموعد وفاته قبل 10 سنوات (فيديو)

كشفت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، تفاصيل استشهاد والدها أثناء حرب أكتوبر.

وقالت خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه وقت حرب أكتوبر، كانت أغاني الانتصارات في الراديو، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرف تفاصيل الحرب.

وأضافت أن والدها كان يحارب ويعود للمنزل، ولكنها لم تكن تعرف أنه يوجد حرب، إلا بعد استشهاد والدها عندما رأت المعزين بالمنزل.

وأكدت أن جدها كان مأمور، وكان شديدا جدًا ولكنها وجدته يبكي، فسألته "بتبكي على مين؟"، فرد عليها بأن أحد أقاربه توفي، مؤكدة أنها كانت تشعر أن والدها استشهد لأنه لم يأت للمنزل، لأنهم وقتها أخفوا عليهم خبر استشهاده هو وشقيقها.

وأشارت إلى انه بعد فترة تصل لأسبوعين تقريبًا، سألت والدتها "بابا فين"، وكانت ترتدي الأسود، فأخبرتهم أنه استشهد، وبكوا جيمعًا، لأنهم يعرفون معنى الشهيد لأن والدهم كان يحكي لهم عن عمهم الشهيد، وعاشت والدتها معهم 46 عامًا قامت بواجبها على أكمل وجه.

والدي أخبر أمي قبل الزواج منها بأنه سيموت بعد 10 سنوات في الحرب

وأوضحت أنّ والدها كان صديق خالها وكانا يدرسان في المدرسة الثانوية العسكرية، وعندما طلب الزواج من أمها قال لها "أنا هعيش 10 سنين بس، وبالفعل عاش 10 سنوات ونصف السنة بعد الزواج".

وأوضحت أنه رغم ما قاله، إلا أن والدتي وافقت على الزواج منه، فقد كان لديها 5 أشقاء ضباط، مع العلم أن شقيقها أستشهد في حرب أكتوبر، وقد كان أصغر منها.

وتابعت: "والدتي كانت تخشى على والدي، لأنه كان يقاتل كثيرا ضد الإسرائيليين، وفي عام 1971 طلبت منه ألا يسافر ويكون ملحقا عسكريا، لكنها كانت تريد منه أن يكف عن الاشتراك في العمليات العسكرية ضد الإسرائيليين، وأن يكتفي بالتخطيط والاستطلاع، ولكنه قال لها لأ، لو مكنتش أنا أطلع أول واحد مين هيحارب".