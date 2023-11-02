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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صفعة تفسد فرحة ميسي بالكرة الذهبية

ميسي
ميسي

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفعة قوية عقب أيام قليلة من تتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في تاريخه، ليخسر جائزة كانت في المتناول خلال منافسات الموسم المنقضي من الدوري الأمريكي.

لم يحصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب وافد حديثًا لهذا العام في بطولة الدوري الأمريكي، والتي كانت من نصيب اللاعب جيورجوس جياكوماكيس مهاجم أتلانتا يونايتد، والذي كان من خلال حساب الدوري الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مقارنة بين ميسي وجيورجوس جياكوماكيس

ساهم ميسي في 13 هدف مع فريقه إنتر ميامي منذ التوقيع الرسمي معه مؤخرًا، وسجل ليونيل 10 أهداف قاد بها فريقه لتحقيق لقب كأس الدوريات للمرة الأولى في تاريخه، بجانب المساهمة في تسجيل 3 أهداف بمنافسات الدوري الأمريكي بعدف وحيد وصناعة هدفين.

على الجانب الأخر، سجل جيورجوس جياكوماكيس 17 هدفا، وحقق المركز السادس مع فريقه وتأهل لمرحلة التصفيات النهائية "بلاي أوف"، ومازال ينافس اللاعب مع فريقه في المسابقة، وسيلعب يوم الأربعاء المقبل أما فريق كولومبوس كرو بعد خسارة اللقاء الماضي من نفس الفريق بنتيجة 2-0.

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