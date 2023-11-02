قالت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا أن تناول الشوكولاتة بعد 50 عامًا، مفيدة لصحة الجسم

الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة 70 بالمائة من الأكسدة قد تحتوي على عضو كبير مضاد للأكسدة، على سبيل المثال، في ضوء البوليفينول، ريسفيراترولا، وعلى لسان سولوماتيني، تتمتع الشوكولاتة بحماية من البولينيزيا الاجتماعية بعد 50 عامًا من الاستمتاع بمضادات الأكسدة الخاصة بها المكونات - تعمل على تحسين الأعضاء وتصلب الشرايين.

أثبتت سولوماتينا أن الشوكولاتة ذات فعالية إيجابية في تعزيز النظام المناعي، وعلاوة على ذلك، هناك الكثير من الفوائد الصحية التي تتعلق بالجهاز العصبي، بالإضافة إلى التكلفة هذه الأشياء، الأظافر.

وتعمل بقايا الشوكولاتة على هذا المنتج المفيد لدعم الدورة الدموية في الشرايين – حالة دقيقة يجيب على هذه الشركة المزعجة التي لا ينبغي أن تفشل.

ومن الضروري أن تتداخل شوكولاتة كوشيك مع بعضها البعض، ولا تتجاهلها، هذا الشعور بالرضا يتم الحصول عليه بسهولة، ويحصل الجسم على كل الاستفادة من المنتج.