مدير عام غرفة التجارة والصناعة الكويتي يلتقي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية

استقبل الاستاذ رباح عبد الرحمن الرباح مدير عام غرفة التجارة والصناعة في دولة الكويت إبراهيم ادم احمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية في مقر الغرفة في دولة الكويت والوفد المرافق له وتم خلال اللقاء مناقشة ايجاد واتاحة الفرص للاستثمار الزراعي للقطاع الخاص في الدول ذات الامكانيات الزراعيه والحيوانية والدعوة الى عقد اجتماع بهذا الخصوص يتم تنسيقه بين المنظمة وغرفة التجارة والصناعة الكويتية .



ورحب الاستاذ رباح بزيارة البرفسور الدخير لدولة الكويت والتعاون المشترك بشان تفعيل عمل المكتب الاقليمي للمنظمة لدول شبة الجزيرة.



من جانبه اوضح المدير العام للمنظمة عن اهمية المكتب الاقليمي وبرامج عمله في دولة الكويت ودول شبة الجزيرة العربية والبرامج والانشطة التي من الممكن تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية في دول شبة الجزيرة العربية

واعرب عن شكره وتقديره لمدير غرفة التجارة والصناعة الكويتي ودعمه لانشطة وبرامج عمل المنظمة .