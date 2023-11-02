تراجع إيرادات آبل رغم مبيعات iPhone

يرسم تقرير أرباح شركة Apple الأخير صورة لانتصارات البرامج وسط تراجع الأجهزة. وفي بيان أعلن فيه عن النتائج المالية للربع المالي الرابع، أعلنت الشركة عن أعلى مستوى جديد على الإطلاق للإيرادات من منتجات خدماتها. كما سلط الضوء أيضًا على إيرادات iPhone التي سجلت رقمًا قياسيًا في ربع سبتمبر. ومع ذلك، يمثل هذا الربع الرابع على التوالي من انخفاض إجمالي الإيرادات، حيث بلغت أرباحها 89.5 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي. وهذا يعني أيضًا أن الأداء القياسي لقسمي iPhone والخدمات لم يفعل الكثير لتعويض الضعف في أماكن أخرى.

ومع ذلك، فإن الأداء الباهت أمر مفهوم إلى حد ما. لقد أقامت الشركة للتو حدث إطلاق لشرائح M3 الجديدة وأجهزة MacBooks وiMac هذا الأسبوع، ولا يمكن شراء أي منها حتى الآن. وعلى الرغم من طرح تشكيلة iPhone 15 الجديدة وساعات Apple في سبتمبر، فمن المحتمل أن مبيعات هذه الأجهزة لم تمثل الكثير من نتائج هذا الربع المالي. نتوقع أيضًا إصدار نوفمبر لأجهزة iPad الجديدة هذا العام، مما قد يؤدي إلى زيادة إيرادات الأجهزة.

في المقابل، انخفضت أقسام أجهزة Mac وiPad والأجهزة القابلة للارتداء خلال هذا الربع، حيث حقق القسمان الأولان نجاحًا ملحوظًا. على الرغم من أن شركة آبل قد أثارت اهتمامًا كبيرًا بسماعة الرأس Vision Pro في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هذا الجهاز ليس جاهزًا لبيعه للجمهور ومن غير المرجح أن يصل إلى السوق حتى عام 2024 على أقرب تقدير. مع اقتراب التسوق في العطلات، بالإضافة إلى المزيد من إصدارات المنتجات في الأفق، فمن المرجح أن يكون لمنتجات الأجهزة الخاصة بالشركة تأثير أكبر على أرباحها النهائية في الربع القادم.