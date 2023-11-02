فرضت لجنة الإنضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة الإيقاف على النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب حصولة على بطاقة حمراء في اللقاء الماضي أمام نادي الاتفاق.

إيقاف وغرامة على تاليسكا بسبب لقاء الكأس

تحصل تاليسكا على بطاقة حمراء في لقاء النصر والاتفاق في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين، ووفقًا للطرد المباشر فقد تم إيقاف اللاعب مباراتين بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي.

استندت اللجنة في قرارها على عقوبة تاليسكا للمادة «48-1-2» من لائحة الانضباط والأخلاق لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس بسبب ما ورد في تقرير حكم اللقاء، وأن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة «144» من اللائحة.

سيتم إيقاف تاليسكا لمباراتين بعد الطرد الذي تعرض له بعد عودة إلى حكم تقنية الفيديو المساعد «VAR»، وتبين خلالها بوجود ضربة كوع من البرازيلي لحمدان الشمراني لاعب الاتفاق في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.