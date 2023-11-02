ميتا تتوقف عن فرض منشورات Threads على فيسبوك

يبدو أن Meta قد تضغط على أحد أساليب اختراق النمو الأكثر عدوانية والتي لا تحظى بشعبية بالنسبة لـ Threads.

يبدو أن الشركة تعمل على إعداد خصوصية جديد حتى يتمكن مستخدمو Threads من إلغاء الاشتراك في نشر منشوراتهم في خلاصات Facebook وInstagram.

تم رصد الميزة التي لم يتم إصدارها من قبل المهندس العكسي أليساندرو بالوزي، الذي غالبًا ما يكشف عن الإصدارات المبكرة من ميزات الوسائط الاجتماعية قبل إطلاقها رسميًا.

شارك Paluzzi لقطات شاشة لتبديل "اقتراح منشورات على تطبيقات أخرى" الجديد في إعدادات خصوصية المواضيع.



وتأتي هذه الميزة بعد أسبوع تقريبًا من اعتراف الشركة بأنها كانت تروج لمنشورات سلاسل المحادثات الخاصة بالمستخدمين في خلاصات فيسبوك في محاولة لتعزيز سلاسل المحادثات.

في حين استخدمت Meta تكتيكات مماثلة للترويج لتطبيقاتها الأخرى في الماضي، إلا أن هذه الخطوة لم تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي Threads، والعديد منهم غير نشطين على Facebook ويرون أن العروض الترويجية تعد تجاوزًا تدخليًا.

قالت ميتا الأسبوع الماضي إنها "تستمع إلى التعليقات" ردًا على شكاوى المستخدمين بشأن عدم القدرة على إلغاء الاشتراك.

والجدير بالذكر أنه يبدو كما لو أن Meta لا تزال تنوي تمكين النشر المتعدد تلقائيًا كإعداد افتراضي.

تقول شاشة إلغاء الاشتراك: "إذا كان ملفك الشخصي عامًا، فقد يتم اقتراح منشوراتك على تطبيقات أخرى حتى يتمكن الأشخاص من اكتشافك ومتابعتك".

يأتي التراجع عن هذه الميزة في الوقت الذي كثفت فيه Meta جهودها بشكل مطرد لتعزيز نمو المواضيع. وقد شهد استنساخ تويتر نموًا مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، ويضم حاليًا حوالي 100 مليون مستخدم شهريًا. قال مارك زوكربيرج مؤخرًا إنه يرى طريقًا ليصبح التطبيق خدمة ميتا التالية لمليار مستخدم. ولكن من أجل الوصول إلى هذا العدد الكبير من الأشخاص، ستحتاج الشركة إلى الاعتماد بشدة على تطبيقاتها الأخرى لجذب اشتراكات جديدة.