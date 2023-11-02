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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد نجاح أغنية كل النفوس اتغيرت.. الفنان مصطفى بوله يستعد لطرح أغنية الواقع مؤلم دعماً لفلسطين

الفنان مصطفى بوله
الفنان مصطفى بوله

يستعد الفنان مصطفي بوله، لتقديم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، دعمًا للقضية الفلسطينية

أكد الفنان مصطفي بوله، أنه أوشك على الانتهاء من أغنية جديدة، عكف على العمل عليها خلال الفترة الماضية، لتقديمها للجمهور قريبًا، وستكون الأغنية عن فلسطين، وصمودها ونضالها في وجه العدو المحتل.

كان الفنان مصطفي بوله أجل طرح أغنيه "أول محطة" والذي كان من المقرر طرحها بالأسواق خلال هذه الأيام نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة العربية، خصوصًا  مع اخواتنا وأهلينا في غزة.

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