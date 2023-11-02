بعد نجاح أغنية كل النفوس اتغيرت.. الفنان مصطفى بوله يستعد لطرح أغنية الواقع مؤلم دعماً لفلسطين

يستعد الفنان مصطفي بوله، لتقديم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، دعمًا للقضية الفلسطينية

أكد الفنان مصطفي بوله، أنه أوشك على الانتهاء من أغنية جديدة، عكف على العمل عليها خلال الفترة الماضية، لتقديمها للجمهور قريبًا، وستكون الأغنية عن فلسطين، وصمودها ونضالها في وجه العدو المحتل.

كان الفنان مصطفي بوله أجل طرح أغنيه "أول محطة" والذي كان من المقرر طرحها بالأسواق خلال هذه الأيام نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة العربية، خصوصًا مع اخواتنا وأهلينا في غزة.