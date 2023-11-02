مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Brave يأتي إلى متصفح سطح المكتب

ينضم Brave إلى القائمة المتزايدة من المتصفحات التي تأتي مع مساعدي الذكاء الاصطناعي المدمجين.

بدأ مطور المتصفح مفتوح المصدر في طرح تحديث لـ Brave على سطح المكتب، والذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى مساعده AI Leo. قدمت Brave لعبة Leo من خلال قناتها التجريبية Nightly في أغسطس الماضي، وهي تختبرها منذ ذلك الحين. يعتمد المساعد على نموذج اللغة الكبير Llama 2، الذي طورته Microsoft وMeta معًا لأغراض تجارية وبحثية.

مثل مساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من ليو القيام بمهام مختلفة، مثل إنشاء ملخصات لصفحات الويب ومقاطع الفيديو، وترجمة و/أو إعادة كتابة الصفحات وحتى إنشاء محتوى جديد. يتوفر Leo الذي يعمل بنظام Llama 2 مجانًا لجميع المستخدمين، لكن Brave قدم أيضًا نسخة مدفوعة قادرة على إجراء "محادثات عالية الجودة". يتم تشغيل Leo Premium، كما يطلق عليه، بواسطة Anthropic's Claude Instant ويمكنه إنتاج استجابات أطول وأكثر تفصيلاً. سيتعين على المستخدمين دفع 15 دولارًا شهريًا مقابل ذلك، لكنهم سيحصلون أيضًا على أولوية الانتظار خلال فترات الذروة والوصول المبكر إلى الميزات الجديدة.

وشددت شركة Brave Software في إعلانها على أن شركة Leo تحافظ على خصوصية المستخدمين. قال المطور إن المحادثات مع Leo لا تستمر على خوادمه وأنه يتم تجاهل ردود المساعد على الفور و"لا تُستخدم للتدريب النموذجي". وأوضحت أيضًا أنها لا تجمع عناوين IP وتحتفظ بالبيانات الشخصية التي يمكنها تحديد هوية المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، لا يتعين على المستخدمين حتى إنشاء حساب لاستخدام Leo.

في شهر يوليو الماضي، تعرضت شركة Brave لانتقادات شديدة بعد اتهامها ببيع معلومات محمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقة. وقال رئيس قسم البحث في الشركة، جوزيب إم بوجول، في ذلك الوقت ردًا على هذه الادعاءات: "لدى Brave Search الحق في تحقيق الدخل ووضع شروط الخدمة على مخرجات محرك البحث الخاص بها". "يعد "محتوى صفحة الويب" دائمًا مقتطفًا يعتمد على استعلام المستخدم، مع الإشارة دائمًا إلى عنوان URL للمحتوى. وهذه ميزة قياسية ومتوقعة لجميع محركات البحث."

يقوم Brave بطرح Leo على سطح المكتب على مراحل خلال الأيام القليلة المقبلة. ومع ذلك، سيتعين على أولئك الذين يستخدمون المتصفح على أجهزتهم التي تعمل بنظام Android وiOS، أن يترقبوا إصداره على الهاتف المحمول في الأشهر المقبلة.