في حديث خاص ل " الوفد": عيسى اسكندر: الجالية المصرية بايطاليا تؤثر في الاقتصاد الايطالي وفرص عمل جديدة للشباب الفترة القادمة

شارك الدكتور عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، ومدير معهد اوريسبيس الايطالي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالمؤتمر الختامي لمشروع " المصنع المفتوح" الممول من الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتورة إيمان علي ثروت، رئيسة المؤتمر، و الدكتور حازم مصطفى الجندي، أمبن عام المؤتمر.

وفي بداية كلمته أشاد الدكتور عيسى اسكندر بالحضور، وبمشروع المصنع المفتوح الناجح من قبل المنظمين له، مقدما الشكر لكافة الحضور، ومتمنيا النجاح واستمرار الشراكة والعمل مع الجميع .

وأضاف، اسكندر، في تصريحات خاصة للوفد على هامش المؤتمر، أن الجالية المصرية في ايطاليا من اكبر الجاليات المصرية الموجودة في اوروبا، وتقدر بنصف مليون مصري هناك، مؤكدا أنهم متواجدون و بكل قوة ومؤثرين في الاقتصاد الايطالي، بالإضافة إلى مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني من قبل تحويلاتهم من الخارج.

وكشف " عيسى اسكندر"، عن مشروع جديد يعمل عليه الفترة القادمة، وهو خاص بتأهيل العمالة المصرية للسوق الايطالي، لافتا الى اهميته لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موجها رسالة للشباب قائلا: " لو عاوز ادخل أي بلد لازم اطرق الباب واشتغل واتواجد بشكل قانوني".

وأكد على حزنه الشديد لما يراه من حالات كارثية لاهجرة غير الشرعية في ايطاليا من الشباب المصري الصغير، قائلا: "عندنا حالات صعبة للهجرة غير الشرعية يرثى لها القلب، وبنحاول نتيح فرص عمل للشباب امنة في ايطاليا لتحقيق حلمهم في السفر والعمل لمستقبل افضل، وفي فرص عمل هتكون قريب متاحة للشباب المؤهل والمدرب في السوق الايطالي".

وأشار رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا، إلى أن هناك شركات إيطالية سوف تقوم بنقل خطوط انتاجها الى مصر الفترة القادمة، وذلك نظرا للمناخ الجيد والطاقة والتكلفة الاقل، مضيفا: " بحاول بقدر الامكان تنفيذ المشروعات اللي نعمل عليها وتوجيهها لمصر لانه بلدنا عزيزة وغالية عليا".

وذكر اسكندر، أن اتحاد العمال المصريين بايطاليا يعد احدى القوى الناعمة لمصر بالخارج، فنحن نمثل مصر بالخارج وصورتها أمام العالم والشعوب، لافتا أنه يقوم أيضا بحث المصريين في ايطاليا تلك الفترة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة في القرار السياسي بمصر.

وأشاد بالبنية التحتية والتطور الذي يحدث في مصر الفترة الأخيرة، قائلا: " كل مرة باجي مصر بشوف فيه شيء مختلف خاصة البنية التحتية الرائعة اللي يوم عن يوم بيحدث بها تقدم التي وأصبحت تنافس التطور في المدن الغربية ".

وطالب عيسى اسكندر، في نهاية حديثه، من الدولة المصرية أن يكون لهم تواجد وتمثيل كجاليات مصرية موجودة في اوروبا داخل البرلمان المصري، خاصة واننا نعتبر اكبر الجاليات المصرية في اوروبا من حيث العدد في ايطاليا .