محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية واستمرار الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك "خلال متابعته من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام "حيث تواصل المحافظ مع رؤساء الوحدات ، للاطمئنان على استمرار حملات إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف بمراكز ومدن المحافظة ، ومتابعة الإجراءات والخطوات القانونية والإدارية التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

وشدد المحافظ على تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية والمتابعة اللحظية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ،مع استمرار رفع درجة الاستعداد ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

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