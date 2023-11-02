الغربية تضع إجراءات رادعة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن أجهزة المحافظة تتصدى بكل حزم لعمليات التعدي على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المتعدي والمقاول، والمهندس ومن يعترض على عملية الإزالة وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة إلى النيابة العامة، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية.

وعلي مدار الساعة تابع اليوم محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.



ونجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 38حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة (١٨ قيراط و 5 فدان ) وفي سياق متصل نجحت الوحدات المحلية بإزالة 9 حالات بناء مخالف.

كما تم تحويل 54 مخالف منهم 38 متعدي على الأراضي الزراعية 9 حالات بناء مخالف و 7 مواطنين اعترضوا على عملية الإزالة و للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة معهم.