ناسا تطلق خدمة بث مجانية مع العروض الحية والمسلسلات الأصلية

أعلنت وكالة ناسا عن خدمة بث جديدة تسمى NASA+ والتي من المقرر أن تصل إلى معظم المنصات الرئيسية الأسبوع المقبل. سيكون مجانيًا تمامًا، دون أي متطلبات اشتراك، ولن تضطر إلى مشاهدة الإعلانات. ستكون NASA+ متاحة ابتداءً من 8 نوفمبر.



سبق أن أثارت وكالة الفضاء إطلاق خدمة البث القادمة خلال الصيف حيث قامت بتجديد وجودها الرقمي على نطاق أوسع. وفي ذلك الوقت، قالت إن NASA + ستكون متاحة على تطبيقات NASA iOS وAndroid، ومشغلات البث بما في ذلك Roku وApple TV وFire TV. ستتمكن أيضًا من مشاهدته على الويب.

لا يوجد الكثير من التفاصيل حتى الآن حول المحتوى نفسه، لكن وكالة ناسا تقول إن برامجها المناسبة للعائلة "تدمجك في مهامنا" من خلال التغطية المباشرة وسلسلة مقاطع الفيديو الأصلية. لدى ناسا بالفعل شبكة بث خاصة بها تسمى NASA TV، ويبدو أن خدمة البث الجديدة هي امتداد لذلك. لكننا سنعرف المزيد عندما يتم إطلاقه رسميًا يوم الأربعاء المقبل.