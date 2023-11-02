اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الزمالك ونادي زد، التي تجمع الفريقين مساء غدًا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

طاقم حكام مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

تم تكليف الحكم محمود ناجي ليكون حكما لمباراة الزمالك وزد التي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وجاء طاقم التحكيم بالكامل مكون من:-

محمود ناجي حكم ساحة، وسمير جمال حكم أول مساعد، ومحمود لطفي حكم مساعد ثاني، وتم اختيار محمود رشدي ليكون حكم رابع.

بينما تم تكليف محمد الحنفي ليقوم بمهمة حكم تقنية الفيديو المساعد الـ VAR، ومعه محمد الشناوي حكم مساعد VAR.

يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب من دوري نايل برصيد 8 نقاط من انتصارين ومثلهم تعادل وهزيمة وحيدة، بينما ياتي نادي زد في المركز الثالث من الترتيب برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات.