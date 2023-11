خطة Netflix المدعومة بالإعلانات تسمح بالتنزيلات ومكافأة المشاهدة

عادةً، كل ما تحصل عليه من مشاهدة العروض على Netflix هو جفاف العين ونافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت لا تزال تشاهد - هل كانت الإجابة لا على الإطلاق؟ لكن Netflix تحتفل بمرور عام على خطتها المدعومة بالإعلانات من خلال منح جميع المستخدمين في هذا المستوى كل حلقة رابعة من حفلة متتالية خالية من الإعلانات. من المؤكد أن هذه ليست طريقة سيئة لإغرائك بالبقاء على جهاز البث لمدة حلقة واحدة فقط (يتم قصها إلى خمس حلقات لاحقًا دون التحرك).

تقوم Netflix أيضًا بطرح التنزيلات على الطبقة المدعومة بالإعلانات، مدعية أنها أول جهة بث تجعل الخيار متاحًا للمستخدمين الذين لديهم إعلانات مضمنة. على الرغم من أن ميزة المشاهدة المستمرة لن يتم طرحها حتى أوائل عام 2024، إلا أن القدرة على تنزيل العروض والأفلام يجب أن تكون متاحة بحلول نهاية الأسبوع. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت العروض التي تم تنزيلها ستستمتع بميزة المشاهدة بمجرد طرحها.

بالنسبة لشركة ادعت أنها لن تتضمن أبدًا طبقة مدعومة بالإعلانات، فمن المؤكد أن Netflix تبنت هذا التنسيق منذ إطلاقها في نوفمبر 2022. قدمت أول رعاية لقب لها خلال الموسم الأخير من Love Is Blind. ستواصل Netflix عقد شراكات لمسلسل واقعي آخر، Squid Game: The Challenge، والموسم الأخير من The Crown. سيشهد أوائل عام 2024 أيضًا منح المعلنين خيار تضمين رمز الاستجابة السريعة في أي محتوى خاص بهم في الولايات المتحدة.

تعد خطة Netflix المدعومة بالإعلانات الخيار الأرخص إلى حد كبير بعد أن قام جهاز البث بخفض مستواه الأساسي في منتصف عام 2023. يصل سعره إلى 6.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما تبلغ تكلفة الخطة القياسية 15.49 دولارًا أمريكيًا والخطة المميزة 22.49 دولارًا أمريكيًا. يسمح المستوى الأقل سعرًا بتدفقين متزامنين وقد تمت ترقيته إلى جودة فيديو 1080 بكسل مقابل 720 بكسل.