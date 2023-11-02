ياسين بوشريح: الدراما المصرية لها عامل مؤثر وفعال في الشعوب العربية

قال الفنان الجزائري ياسين بوشريح بأن الدراما المصرية لها طبيعة خاصة تستطيع أن تخطف أنظار كل من يشاهدها ولو لمشاهد قليلة وتكون محفورة في أذهانهم فمنذ الدراما الأبيض والأسود إلى الآن وتمتلك الدراما المصرية مكانة كبيرة بين الشعوب العربية بمختلف دولها وبالرغم من أن الدراما المصرية أصبحت الآن في تنافسية لطيفة مع الدراما العربية، ولكن مصر هي رائدة صناعة الدراما في الوطن العربي.



وأشار ياسين بوشريح بأن الدراما المصرية منذ سبعينات القرن الماضي وهي تعرض في الدول العربية وما زالت إلى وقتنا الحالي وتحقق نجاحًا كبيرًا ولا يختلف عرض العمل الدرامي أهمية إن كان عرض أول أم عرض ثاني أو ثالث فهي لها مكانتها الخاصة بين شعوب الدول العربية.

ونوه بوشريح بأن من أكثر الأسباب التي تتميز بها الدراما المصرية هي التتنوع في أعمالها ما بين الطابع الاجتماعي والسياسي والتاريخي والكوميدي بالإضافة إلى الواقعي المستمد من القصص الحقيقة والذي يثقل الدراما المصرية بالحبكة الدرامية في القصص الواقعية وإخراجها في أفضل صورها.



جدير بالذكر أنا الفنان الجزائري ياسين بوشريح شارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والأفلام القصيرة واستطاع أن يلفت نظر متابعيه من خلال تميزه في الأعمال التي يقوم بها.