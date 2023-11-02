الصحة العرب يعقد دورة طارئة لبحث الأوضاع الصحية في غزة والموضوعات المرفوعة للقمة التنموية بموريتانيا



عقد مجلس وزراء الصحة العرب دورة غير عادية اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير الصحة الجزائرى، عبد الحق سايحي، رئيس الدورة الحالية للمجلس ومشاركة وزراء الصحة العرب ومن يمثلونهم، وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- الامانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب).



وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في تصريح عقب الاجتماع، أن محلس وزراء الصحة العرب بحث في دورته غير العادية الموضوعات الصحية المقرر رفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة في الجمهورية الموريتانية الإسلامية.



وأضافت أن المجلس استمع إلى مداخلات وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، ووزراء الصحة العرب حول التداعيات الصحية الخطيرة في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، وللتشاور والتنسيق حول سبل فتح ممرات آمنة مستدامة لعبور المساعدات الصحية والإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني.



وأوضحت أن المجلس أصدر بيانا حول الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، تضمن إدانة جرائم الحرب والمجازر الوحشية المستمرة في قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 8720 شهيدا وأكثر من 22 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين بنسبة 73%، وتدمير أكثر من 177.781 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مئات المفقودين.



وأضافت أن المجلس أكد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، والتحذير من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية مع استمرار هذه الإبادة الجماعية واستمرار الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين في محيط المراكز العلاجية والمستشفيات، وكذلك الفرق الطبية وأماكن الإيواء التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل، واستهداف المباني السكنية للمدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية وفرض قيود على مقومات ومواد الحياة الأساسية من المياه وإدخال الأدوية والكهرباء والوقود الذي يؤدي إلى وقوع خسائر كارثية بالأرواح في صفوف المدنيين.



وأشارت إلى أن المجلس طالب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه المجازر الوحشية وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لضمان نفاذ وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إعمالا واحتراما لقواعد القانون الدولي الإنساني، والكف عن الكيل بمكيالين والضغط على القوى القائمة بالاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين والفرق الصحية والمنشآت الصحية ومراكز الإيواء ودور العبادة، والسماح بشكل فوري وعاجل بإدخال الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف.



وأوضحت أن البيان تضمن تكليف مجلس وزراء الصحة العرب لكل من:وزير الصحة الجزائري عبدالحق سايحي( رئيس الدورة الحالية للمجلس) والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي) بمخاطبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لتكثيف جهوده من أجل تقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإنساني إلى وزارة الصحة بدولة فلسطين، والعمل على حماية المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة الاحتياجات العاجلة مع وزارة الصحة بدولة فلسطين وإبلاغ وزارات الصحة العربية بها بشكل دائم،والعمل على التوصيل الفوري والآمن للإمدادات الطبية والوقود والمياه النظيفة والأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال معبر رفح.



وأكدت السفيرة أبو غزالة أن مجلس وزراء الصحة العرب أشاد بما تقدمه الفرق الطبية في قطاع غزة من صمود بطولي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والتحديات الكبيرة التي يواجهونها، وأكد على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها.

وأوضحت أن المجلس وافق على إحالة أربعة مواضيع صحية إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة المقرر انعقادها في الجمهورية الاسلامية الموريتانية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها،

الأول :الاستراتيجية العربية لتطوير الصحة المدرسية والجامعية التي تقدمت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية اهتماما بصحة الأطفال والشباب والمراهقين البدنية والنفسية في المدارس والجامعات من أجل خلق أجيال تتمتع بالصحة والرفاه، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة 2030 .



وأضافت أن الموضوع الثاني يتضمن الاستثمار في الموارد البشرية الصحية التي تقدمت به وزارة الصحة بدولة فلسطين، كون توفير هذه الموارد المتخصصة والمؤهلة هو متطلب رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشمولي والنهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطن العربي.



وأشارت إلى أن الموضوع الثالث يتعلق بزيادة الإنفاق المادي على القطاع الصحي الذي تقدمت به وزارة الصحة بجمهورية العراق والموافقة على إحالة الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة إلى القمة العربية التنمويةالقادمة،فينا يتضمن الموضوع الرابع إعداد استراتيجية عربية لدعم وتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.



وأوضحت أن المجلس قد أحيط علما بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إنشاء الوكالة العربية للدواء والتي قدمها ممثل وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية.

