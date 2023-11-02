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الخميس 02 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار بأكاديمية ناصر: سيناء تطهرت من الإرهاب وتنتقل لمرحلة التنمية (فيديو)

تنمية سيناء
تنمية سيناء

أكد اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن سيناء انتقلت من الحرب على الإرهاب إلى التنمية الشاملة.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، رجال الجيش الثاني الميداني يستحقون ثقة الشعب المصري ويتمتعون بمستوى عالٍ من الكفاءة والتميز، ويعملون جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة وأهالي سيناء الشرفاء لحماية أمن مصر القومي وصونه.

وأضاف أن رجال القوات المسلحة والشرطة نجحوا في تجفيف منابع الإرهاب في إطار العملية الشاملة. 

الشعب يدعم القياة السياسية في تحقيق التنمية

وأشاد بدور الشعب الذي قدم كل الدعم للقيادة السياسية ولرجال الجيش والشرطة في جهودهم لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية.

وأكد أن القوات المسلحة مستعدة بشكل كامل لتنفيذ جميع المهام المكلفة بها، مشيرا إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للكتيبة 101 تعكس قوة واستعدادية مصر على الحدود.

 

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