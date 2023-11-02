رئيس مودرن فيوتشر: الأهلي يحتاج لـ مهاجم قوي

فتح الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، الحديث حول النادي الأهلي والمستوى الذي ظهر به خلال منافسات الدوري الأفريقي، وتوديه البطولة من دور نصف النهائي عقب الهزيمة من صن داونز الجنوب افريقي.

وليد دعبس رئيس فيوتشر: الأهلي يحتاج لـ مهاجم قوي

أكد وليد دعبس أن الاندية الأفريقية اختلفت عن السابق، وأصبحت قادرة على منافسة نظيرتها المصرية، مشيرًا إلى التقدم الذي حدث في الكرة الإفريقية مؤخرًا وأنه غير طبيعي مقارنة بالسنوات الماضية.

وتابع دعبس خلال مداخلة هاتفية باحد البرامج التلفزيونية أن صن داونز أصبح قوي جدًا، ويلعب بروح الفريق والعمل الجماعي، وهذا الأمر ينسب للمدرب، مشيرًا إلى أن الأهلي يفتقد إلى مهاجم قوي في الوقت الحالي.

اختتم أن النادي الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية، معقبًا: "النهاردة كان يوم مش لطيف، بسبب خروج الأهلي من البطولة، لأن الأهلي كان يمثل مصر".