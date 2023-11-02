خبير استراتيجي تكلفة المشروعات التنموية في شمال سيناء (فيديو)

علق اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، الخبير الاستراتيجي والعسكري، على جهود الدولة لتعمير سيناء، قائلاً: "إن القيادة السياسية تستهدف نشر المشروعات الاستثمارية في جميع الأنحاء وليست مقتصرة على سيناء".

وأضاف الشهاوى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن مصر تنفذ نهضة حقيقة في المجالات كافة، لافتًا إلى أن جماعات الظلام نفذت 1329 عملية إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة في سيناء منذ يونيو 2014 إلى يونيو 2017، واستطاعت القوات المسلحة بدعم من مشايخ وعواقل سيناء أن تدمر البينة الأساسية للجماعات الإرهابية وتقضي عليهم.

وأشار الشهاوى إلى تنفيذ 360 مشروعا في شمال سيناء بتكلفة 460 مليار جنيه، مضيفًا أن تكلفة المرحلة الأولى 600 مليار جنيه، بينما تصل المرحلة الثانية 363 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 300 مشروع.

وحذر الخبير الاستراتيجي والعسكري من خطورة حروب الجيل الرابع التي تستهدف نشر الشائعات، وهو ما حذر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بعواقل ومشايخ سيناء.

مدبولي يضع حجر الأساس لعدد من المشروعات في سيناء

ووضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء، حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية.

وأبرزها التجمع التنموي الحضري ومزرعة بقرية العجراء، والذي يشمل تنفيذ 200 وحدة سكنية بمركز رفح، كما وضع الدكتور مصطفى مدبولي حجر أساس التجمع التنموي بالجورة بمركز الشيخ زويد، ويتضمن تنفيذ 830 منزلا بدويا لاستيعاب 3317 نسمة.

وأشار العرض التقديمي الذي استعرضه رئيس مجلس الوزراء اليوم في أثناء زيارته لمحافظة شمال سيناء، إلى أن خطة التطوير الاستراتيجي لشمال سيناء تشمل تنفيذ مراحل جديدة من مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وكذا تجمعات تنموية حضرية، بالإضافة إلى الإسكان البديل، باستثمارات تصل إلى 114.6 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2030 وتشمل تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية.