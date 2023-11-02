زيدان على رأس المرشحين لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد

يدرس نادي مانشستر يونايتد، تعيين مديرا فنيا جديدا لخلافة الهولندي تين هاج بعد النتائج المخيبة في الموسم الحالي.

ودخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان دائرة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد، لاسيما وأنه أحد أبرز المدربين على مستوى العالم بالنظر إلى النجاحات التي قدمها مع ريال.

وذكرت صحيفة " التايمز " البريطانية أن الأسطورة الفرنسية يظهر مرشحاً جديداً لتدريب الفريق خلفاً للهولندي إريك تين هاج، على الرغم من رغبة متصاعدة داخل ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة لتوليه ولاية ثالثة ، حيث تشير التوقعات لرحيل كارلو أنشلوتي عن تدريب الفريق .

ويعد روبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة هدف لمانشستر يونايتد أيضاً على الرغم من أن زيدان قد يكون المرشح صاحب الأولوية الأكبر في هذه المرحلة .

ويشعر إريك تين هاج بمزيد من الضغط حول منصبه بعد سلسلة من المستويات السيئة و النتائج المتواضعة هذا الموسم التي لا تليق بمانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى خسارة ثقيلة من نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة بثلاثية نظيفة ويستعد لمواجهة فولهام يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطة.