موعد مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مواجهاته في بطولة الدوري الممتاز بملاقاة المقاولون العرب في تمام السابعة مساء بعد غد السبت على ملعب عثمان أحمد عثمان لحساب الجولة السادسة من الدوري الممتاز.





وبدأ الفريق الأحمر مباشرة من دون راحة تدريباته استعدادًا للمواجهة ، عقب الخروج من مسابقة الدوري الأفريقي أمس على يد صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي على ستاد القاهرة والخسارة بهدف دون رد ذهابًا.

وخلال مران اليوم عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وناقش كولر في اجتماعه مع اللاعبين العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني للفترة القادمة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، حيث خاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم ‏المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

يد الأهلي يشارك في المونديال ..

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي لكرة اليد ، القاهرة مساء يوم الأحد المقبل متوجهة إلى المملكة السعودية.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن تكليف محمد الغزاوي، بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري.

وقام الغزاوي بالإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.