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الخميس 02 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"قومى الإعاقة" يبحث إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بصعيد مصر

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية وجود كلية لعلوم الإعاقة في صعيد مصر من شأنها فتح تخصصات جديدة للمجتمع وتقديم خبرات فنية متنوعة لكل الطلاب داخلها بما يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات الصعيد.

وقالت المشرف العام على المجلس، خلال لقائها الدكتور وليد فاروق، عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بجامعة بني سويف، أن الكلية حققت معادلة مهمة في التخصصات التي تقدمها وقيامها بتخريج كوادر مؤھلة علمیاً ومھنیاً في مجالات التربية الخاصة سواء في المدارس أو المستشفيات أو الجمعیات المھتمة بذوي الإعاقة داخل مصر وخارجھا باستخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم.

التعاون ما بين المجلس والكلية 

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، عن ترحيبها بالتعاون ما بين المجلس والكلية في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لطلاب الكلية فيما يخص تعريفهم بقضايا الإعاقة والإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعيا ووظيفيا وحياتيا خاصة وأن المجلس يعد بيت الخبرة الفنية في هذا الامر، ورحبت ايضا بالتعاون في تنظيم مؤتمر سنوي بين الطرفين يسلط الضوء على واحدة من القضايا التي تهم وتخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك التعاون في مجال البحوث والدراسات، وتقديم المجلس خبرته الفنية في التدريب الذي تقدمه الكلية للجهات الخارجية العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل والتربية الخاصة.

في سياق متصل رحب الدكتورة وليد فاروق، عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بجامعة بني سويف، بلقائه الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واهداها واحد من إصداراته التي تناقش قضايا وإشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعرب عن ترحيبه بالتعاون المستقبلي بين المجلس والكلية، مؤكدا أن الدكتورة إيمان كريم، استطاعت أن تضع قضية الإعاقة في بؤرة الاهتمام من كافة المؤسسات الجامعية والمجتمع المدني وجمعياته الامر الذي من شأنه أن يضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وهم انفسهم في صدارة الاهتمام المجتمعي

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