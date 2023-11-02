المقاومة تمطر كريات شمونة الإسرائيلية بالصواريخ وتحولها كرة نار (فيديو)

أطلقت كتائب القسام، اليوم الخميس 12 صاروخا من لبنان على مستوطنة كريات شمونة ومحيطها في شمال إسرائيل، وذلك ردًا على جرائم الاحتلال التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الخميس، آثار سقوط صواريخ من قبل المقاومة على مستوطنة كريات شمونة بالقرب من الحدود مع لبنان، إذ اشتعلت النيران في الشوارع وبعض المنازل.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، سقوط إصابات وأضرار مادية في مدينة كريات شمونة نتيجة سقوط الصواريخ التي أطلقتها مناطق جنوب لبنان.

تشهد الحدود اللبنانية تبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله وفصائل فلسطينية، وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

حرب مُستعرة في غزة

وزعم رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، بأن قواته انتقلت إلى مرحلة تالية مهمة، إذ يخوض الجيش حاليًا عملية برية في شمال قطاع غزة.

وأضاف "هاليفي" في تصريح صحفي يوم الخميس، أنهم في خضم حرب مُستعرة.

وتابع أن الجنود الإسرائيليين يعملون على مدى الأيام الأخيرة في مدينة غزة ويطوقونها من اتجاهات عدة، مشيرا إلى أن ذلك "يعني توسيع نطاق التوغل وزيادة رقعة الإنجازات".

وأوضح أنهم يخوضون القتال في منطقة سكنية معقدة ومزدحمة وأنهم يمارسون عملهم بصورة مهنية وجريئة، وفق ما جاء على لسانه.