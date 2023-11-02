الاتحاد الإفريقي يشيد بجهود إثيوبيا لإيقاف الحرب مع تيغراي

هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، جميع الإثيوبيين على تكاتفهم من أجل السلام والحوار الوطني والمصالحة.

جاء ذلك في بيان لرئيس مفوضية الأتحاد الأفريقي ، موسي فكي محمد، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع “اتفاق السلام الدائم لوقف الدائم للأعمال العدائية (COHA) بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، في 2 نوفمبر 2022 في بريتوريا بجنوب أفريقيا.

وقد أشاد موسي ، بالحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، والتسلسل الهرمي للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على التضحية والالتزام الثابت والإرادة السياسية المتبادلة لإسكات الأسلحة بشكل دائم في إقليم تيغراي من خلال التنفيذ الثابت وفي الوقت المناسب والمستمر لاتفاق بريتوريا الذي ساهم فيه الاتحاد الأفريقي.

وبحسب فكي ،انطلاقا من روح الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، يعترف بالدور المثالي ومساهمات أصحاب المصلحة الأفارقة في اتفاق السلام، ولا سيما مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الذي أيد اتفاق السلام في 9 نوفمبر 2022؛ واللجنة الرفيعة المستوى المكونة من ثلاثة أعضاء، والتي تضم الرؤساء السابقين أولوسيجون أوباسانجو (نيجيريا)، وأوهورو كينياتا (كينيا)، ونائب الرئيس السابق بومزيلي ملامبو-نجوكا (جنوب أفريقيا) لاستضافة محادثات السلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بنجاح.

ورحب موسي، بالأداء الحيوي لفريق الخبراء الأفارقة الذين يعملون في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال في إقليم تيغراي، والتي تم إطلاقها في 29 ديسمبر 2022، في مقلي.

وأشاد كذلك بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ولا سيما حكومات كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، للدعم المقدم ، لفريق الخبراء الأفارقة من خلال النشر الفوري للأفراد النظاميين لمراقبة اتفاق السلام.

كما اعرب فكي عن امتنانه للشركاء، ولا سيما بنك التنمية الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، فضلا عن شركاء الاتحاد الأفريقي الآخرين لدعمهم الملموس ، لعملية السلام الإثيوبية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وأشاد فكي ، بالمعالم البارزة التي تم تسجيلها في تنفيذ اتفاق السلام وخريطة طريق نيروبي ، وفي هذا الصدد سلط الرئيس الضوء على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستعادة الخدمات الأساسية، واستئناف المدارس والأنشطة التجارية في إقليم تيغراي، وإنشاء إدارة إقليمية مؤقتة، وكذلك الفريق العامل المعني بالعدالة الانتقالية.

واوضح فكي ،أن هذه الإجراءات الحيوية تُظهر بقوة التزام الأطراف الموقعة برسم طريق للسلام والأمن المستدامين في إثيوبيا.

واكد رئيس مفوضية الأتحاد الأفريقي ،التضامن الكامل للاتحاد الأفريقي والتزامه بتكثيف الدعم لتنفيذ اتفاق السلام مع انتقال التنفيذ إلى المرحلة الحاسمة من نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وتعهد فكي ،للشعب والحكومة الإثيوبية أن الاتحاد الأفريقي على استعداد لتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها وحل القضايا العالقة في تنفيذ اتفاق مكافحة الإرهاب.

وناشد الجميع ،الي ضرورة بناء السلام والحفاظ عليه بشكل جماعي في منطقة تيغراي وإثيوبيا ككل منطقة القرن الأفريقي بأكملها.

المصدر: الراصد