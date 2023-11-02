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الخميس 02 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

ختام فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات موجهي عموم الحاسب الآلي"

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج التدريبي

اختتمت اليوم الخميس فعاليات البرنامج التدريبي تنمية مهارات موجهي عموم الحاسب الآلي بالمناطق الأزهرية، والذي استمر على مدار 6 أيام ببيت شباب الأزهر بسموحة، بالتعاون بين الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي وادارة التدريب التربوي.

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يأتي هذا البرنامج في إطار حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات كافة العاملين في العملية التعليمية، والذي يأتي على رأس أولويات توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتنفيذا لتعليمات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف من فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

البرامج تشتمل على العديد من المحاور الفنية

ومن جانبه أكد الأستاذ فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي أن البرنامج اشتمل على العديد من المحاور الفنية الهامة التي تغطي احتياجات السادة موجهي عموم الحاسب الألي، والتي تهدف إلى:

تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي في العملية التعليمية.

التعرف على أحدث التقنيات التعليمية المعتمدة على الحاسب الآلي.

تطوير مهارات تصميم وتنفيذ الأنشطة التعليمية باستخدام الحاسب الآلي.

وطالب الأستاذ فايز نصر الدين موجهي الحاسب الألي بضرورة تناقل أثر التدريب مع الموجهين والمعلمين، لضمان الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف سميح مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية أن هذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة برامج صممت خصيصا لتلبية الاحتياجات التدريبية للسادة موجهي العموم، وأن إدارة التدريب التربوي تقوم حاليا بالتوازي بتنفيذ عدد كبير من البرامج التدريبية في مختلف مناطق الجمهورية.

وأعرب المشاركون في البرنامج التدريبي عن سعادتهم بالمستوى المتميز للبرنامج، والذي ساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجال الحاسب الآلي.

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