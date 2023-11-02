إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل شرق القناة

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشرق القناة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان اللواء مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد انقلاب سيارة ربع نقل رقم ط ل ر 4187 قرية الأمل التقدم، إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة، تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي.

وتبين أن المصابين هم محمد صباح عوده سليمان، 28 سنة، كدمات في اليد والساق الأيسر، عبده محمد عبيد، 22 سنة، كدمات في الساق الأيمن وجرح القدم اليسري، إبراهيم محمد سليمان، 30 سنة، سحجات بالكتف الأيسر، عاطف عبيد محمد، 23 سنة، كدمات بالقدم اليسري.

تم عمل اللازم بمستشفى القنطرة شرق، حيث أكدت المصادر الطبية أن الحالات مستقرة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بواسطة جهات الاختصاص.