عاجل
د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت" أبو عبيدة يُطلق تصريحات نارية ويكشف حجم الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي وجدي زين الدين يطالب الدول العربية بالتكاتف لنصرة فلسطين.. أمامنا فرصة ذهبية وكفاية تخاذل جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطوق غزة بالكامل ويُعلن مرحلة جديدة
الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل شرق القناة

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشرق القناة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.  

 

txt

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دهشور

txt

حادث تصادم يصيب ٦ اشخاص أعلى محور ٢٦ يوليو بالجيزة

وكان اللواء مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد انقلاب سيارة ربع نقل رقم ط ل ر 4187 قرية الأمل التقدم، إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة، تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي.

وتبين أن المصابين هم محمد صباح عوده سليمان، 28 سنة، كدمات في اليد والساق الأيسر، عبده محمد عبيد، 22 سنة،  كدمات في الساق الأيمن وجرح القدم اليسري،  إبراهيم محمد سليمان،  30 سنة، سحجات بالكتف الأيسر،  عاطف عبيد محمد، 23 سنة، كدمات بالقدم اليسري.

تم عمل اللازم بمستشفى القنطرة شرق، حيث أكدت المصادر الطبية أن الحالات مستقرة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بواسطة جهات الاختصاص.

مواد متعلقة

إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بالبدرشين

حادث تصادم يصيب ٦ اشخاص أعلى محور ٢٦ يوليو بالجيزة

وزير الرياضة يتابع حالة مصابي حادث سير لفريق دكرنس

إصابة سائق وعامل في حادث انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الغربي

حادث تصادم يسفر عن إصابة 16 شخصا بطريق أسيوط/ سوهاج

إرشادات مهمة للحد من حوادث الطرق مع تفشي الضباب الكثيف
الجريدة الورقية