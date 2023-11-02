ورشة عمل عن "مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي" بمركز شباب أولاد نصير بسوهاج

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، بالإشتراك مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مبادرة لمحاربة الإدمان وورشة عمل بمركز شباب أولاد نصير، التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز سوهاج بحضور نخبة من المدربين المتخصصين علاء مدحت من صندوق مكافحة الإدمان وإسراء محمد .

وتناولت ورشة العمل عدد من النقاط منها التعرف على ظاهرة الإدمان والمخدرات وأنواعه المنتشرة والأسباب المؤدية للإدمان وضعف الوازع الديني لدى الشباب ومجاراة رفقاء السوء وبعض العادات المتعارف عليها حديثاً في المناسبات والأفراح وإبراز تكاتف أجهزة الدولة لمجابهة خطر الإدمان والمخدرات ومساندة صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات للفرد.

وفي نهاية اللقاء أبدى الحضور عن إمتنانهم وسعادتهم البالغة لمشاركتهم في مثل هذه المبادرات التوعوية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بناء على توجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة ومتابعة يسري كفافي وكيل المديريه للشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتسهيل مهمتم داخل مراكز الشباب لاستفادة أكبر عدد من الشباب والفئات المختلفة من اعضاء المراكز تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .