ديزني تشتري Comcast وتسيطر بشكل كامل على Hulu

أعلنت الشركة أن ديزني ستشتري بقية Hulu من Comcast. سوف تستحوذ على 33 بالمائة من Hulu Comcast التي لا تزال تسيطر عليها وتتوقع أن تدفع لشركة NBC Universal ما يقرب من 8.61 مليار دولار مقابل الصفقة، على الرغم من أن المبلغ النهائي سيتم تحديده بعد التقييم الذي سيتم الانتهاء منه في وقت ما من العام المقبل. وكما أشارت صحيفة نيويورك تايمز، فقد اتفقت الشركات في عام 2019 على أن كومكاست يمكن أن تجبر ديزني على شراء حصتها بحلول العام المقبل، ويمكن لشركة ديزني أن تطلب من كومكاست البيع. واختارت شركة تلفزيون الكابل والإعلام تسريع المفاوضات مع ديزني بدلاً من الانتظار حتى عام 2024.

وقالت ديزني في إعلانها: "إن الاستحواذ على حصة كومكاست في Hulu بالقيمة السوقية العادلة سيعزز أهداف ديزني للبث المباشر". في وقت سابق من هذا العام، كشفت الشركة أنها ستطلق "تجربة تطبيق واحد" تجمع بين محتوى Disney + وHulu بحلول نهاية عام 2023. وعلى الرغم من أنها لم تذكر صراحة في ذلك الوقت أن لديها خططًا لشراء Comcast، إلا أن كان دليلاً كبيرًا جدًا على أن عملية استحواذ Hulu الكاملة كانت في متناول اليد. لن يتم إيقاف تطبيق Hulu المستقل في أي وقت قريب، ولكن عروضه ستكون متاحة أيضًا على Disney + عند إطلاق التجربة الجديدة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، عندما أعلن عن تطبيق البث المدمج إنه "تقدم منطقي" لعروض الشركة المباشرة للمستهلك "التي ستوفر فرصًا أكبر للمعلنين، مع منح المشتركين في الحزمة إمكانية الوصول إلى محتوى أكثر قوة وانسيابية. "أما بالنسبة لـ Comcast، فهي تمتلك بالفعل خدمة البث الخاصة بها - Peacock - وتجعل عروضها مثل The Voice متاحة لأعضائها.