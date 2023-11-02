المملكة المتحدة تنفق 273 مليون دولار لبناء أسرع حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن استثمار بقيمة 273 مليون دولار لبناء أقوى حاسوب عملاق لديها حتى الآن، Isambard-AI، والذي سيُصنف بين أفضل الحواسيب العملاقة العاملة بالذكاء الاصطناعي في العالم عند تشغيله. ستحتوي على الآلاف من شرائح NVIDIA الفائقة، مما يسمح لها بتشغيل أكثر من 200 كوادريليون عملية حسابية في الثانية. ومن المتوقع أن يبدأ Isambard-AI عملياته في صيف 2024 وستستضيفه جامعة بريستول.

وقالت NVIDIA في إعلانها الخاص إن الكمبيوتر العملاق يتم بناؤه بواسطة شركة Hewlett Packard Enterprise وسيستخدم 5448 من رقائق NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips. سيكون قادرًا على تحقيق أكثر من 21 إكسافلوب من أداء الذكاء الاصطناعي، أو أكثر من 21 كوينتيليون عملية فاصلة عائمة في الثانية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل تدريب نماذج اللغات الكبيرة. وفقًا لجامعة بريستول، سيكون Isambard-AI أسرع بعشر مرات من أسرع كمبيوتر عملاق في المملكة المتحدة اليوم. سيتم وضعه في مركز بريستول الوطني للمركبات في "مركز بيانات مكتفي ذاتيًا ومبرد ذاتيًا".

جاء هذا الإعلان خلال قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، حيث يجتمع قادة من دول متعددة - بما في ذلك الولايات المتحدة - لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي ومخاطره المحتملة. سيتم استخدام Isambard-AI في النهاية للتواصل مع أجهزة الكمبيوتر العملاقة الأخرى في المملكة المتحدة أيضًا، لتعزيز الأداء بشكل أكبر. بمجرد تشغيله، وفقًا لسيمون ماكينتوش سميث من جامعة بريستول، سيكون Isambard-AI "واحدًا من أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي للعلوم المفتوحة في أي مكان".