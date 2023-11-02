انقلاب تروسيكل يُصيب 9 أشخاص ببني سويف

أصيب، منذ قليل، 9 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق المحافظة ونتج عنه إصابة 9 شباب بإصابات متنوعة، وتم التوجيه بنقلهم لأقرب مستشفى.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت 9 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم: حسن توفيق جمال، 35 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، ومصطفي علي يونس، 31 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات، وعبد الله رفعت إبراهيم، 30 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وإبراهيم رفعت إبراهيم، 28 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات وعبد الرحمن رأفت إبراهيم، 27 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الساق الأيمن.

وجورج نادي ونيس، 26 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وحسن رفعت إبراهيم، 26 عامًا، مصاب بغيبوبة وسحجات وكدمات، وكريم أحمد فاضل، 23 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ووديع هاني فرحات 19 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات، جميعهم يعملون في مهن المعمار المختلفة ويقيمون مركز بني سويف.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية والمعملية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

وشملت طرق الوقاية الآتية:

التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث

الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.