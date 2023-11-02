انطلاق القوافل الطبية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بقرى البحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، عن انطلاق القوافل الطبية المجانية؛ لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفي إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، ضمن حملة «100 يوم صحة».

وتبدأ فاعليات القوافل يوم السبت المقبل بقرية الجرادات ، كما ستنفذ بقرية بلقطر الشرقية يوم 5 نوفمبر الجاري وكذا يوم 6 نوفمبر بقرية دمسنا بمركز أبو حمص، وستنفذ بمركز كفر الدوار بقرية بسلقون يوم 7 نوفمبر ويوم 8 نوفمبر بقرية عزب دفيشو ويوم 9 نوفمبر بقرية البركة، وبمركز دمنهور يوم 14 نوفمبر بقرية الغالبة ويوم 15 نوفمبر بقرية شرنوب و 16 نوفمبر بقرية حمور.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن تلك القوافل تقدم كافة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بجانب توفير الحقن الأحادية ذاتية الحقن، وهي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، تستطيع المنتفعة إعطاءها لنفسها، كما يُصْرَف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيات النساء، ومجموعة من الأخصائيات المدربات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، بتلك القوافل التي تستهدف الاهتمام بدعم صحة المرأة المصرية، مؤكدة على تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهن،لتحقيق المستهدف من تلك القوافل على أرض المحافظة.