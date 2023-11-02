تسهيلات لتشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح وتشغيل مجمع مدارس القرية الكونية، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

ونوه وزير التربية والتعليم بتقديم كل التسهيلات لعدد كبير منهم بتوفير فرص تعليمية بديلة للمواطن المصري، وميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتيسير على المستثمرين.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم البدء بالتجربة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية مع عدم الاستعانة بالعنصر البشري في إجراءات الترخيص.

تشجيع إنشاء مدارس متطورة

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تقوم بتشجيع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على استثمار الأموال في إنشاء مدارس جديدة أو مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها وغيرها من النماذج التي تؤكد حرص الوزارة على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين في مجال التعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم مشاركة القطاع الخاص الدولي في إدارة عملية الامتحانات لشهادة مدارس النيل المصرية الدولية (هيئة كامبريدج للامتحانات) لضمان شهادة دولية، كما يتم مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها.



وقدم وزير التربية والتعليم الشكر لجميع العاملين بصندوق مصر السيادي والذي يتولى مهمة صعبة لتغطية الاستثمارات باستغلال الأصول غير المستغلة والمملوكة للدولة المصرية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد دائمًا.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى حتمية تطوير التعليم فى ظل الثورات الصناعية، وهو ما يستوجب وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى؛ لتحقيق التنافسية التى بها نستطيع تحقيق التقدم المنشود.

وأشار وزير التعليم إلى أنه فى إطار حرص الحكومة المصرية على توفير جناح استثماري آمن تضمن به تحقيق أقصى درجات الحياد التنافسي وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة فى المشروعات القومية وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، حرصت الدولة المصرية متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتى تجذب عددا من المستثمرين العاملين فى المجال التعليمى.