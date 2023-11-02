قافلة توعوية لطالبات كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة

نظمت كلية التمريض بنات جامعة الأزهر بالقاهرة قافلة توعوية إلى مدرسة الشهيد يوسف كمال بمدينة نصر (مدرسة التربية الفكرية) برعاية الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة عز الرجال، رئيس قسم صحة المجتمع.

وقد ضمت القافلة التوعوية طالبات الفرقة الرابعة بالكلية قسم تمريض صحة المجتمع، وقد قامت طالبات كلية التمريض بتنظيم ندوة للطلبة حول أهمية النظافة الشخصية في الحفاظ على الصحة العامة، ومدى انعكاس ذلك على صحة الفرد والمجتمع، ثم بعد ذلك تم استعراض كيفية الغسيل الصحيح للإيدي، والنظافة الشخصية، والحماية من الأمراض.

تقديم صندوق إسعافات أولية للمدرسة

وقامت طالبات كلية التمريض بتقديم صندوق إسعافات أولية للمدرسة هدية منهن؛ للمساعدة في حالات الطوارئ.

جدير بالذكر أن هذا النشاط المجتمعي كان تحت إشراف: الأستاذة أسماء محمد عبد الفتاح، والأستاذة آية نبيل، المعيدتين بالكلية.

وفي ختام اليوم وجهت إدارة المدرسة خالص الشكر والتقدير لجامعة الأزهر؛ لهذا الجهد التوعوي الكبير الذي قامت به طالبات كلية التمريض بالقاهرة.