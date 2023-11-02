أحمد فرحات: ابتعدت عن الفن بعد النكسة .. فيديو

حل الفنان أحمد فرحات، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال فرحات خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، في برنامج «كلام ما بينا» على قناة صدى البلد «تعرضت لجلطة في المخ، أثرت على يدي ولساني، لكن الحمد لله خضعت للعلاج، والحركة تحسنت»، معربا عن أمنيته بالعودة للتمثيل مرة أخرى.

وأضاف فرحات «اضطريت الابتعاد عن الفن في فترة الستينات بعد النكسة، وقررت استكمال دراستي، وعملت كمهندس، والحمد لله أنا مبسوط جدا»، مشيرا إلى أنه شارك مع إسماعيل ياسين في 3 أفلام.

وقال فرحات «إسماعيل ياسين كان رجل مخلص ومتواضع جدا على الرغم من أحزانه، كان بيعلمني إزاي»، لافتا إلى إنه بالرغم من نجومية إسماعيل ياسين إلا أنه استمر لمدة 5 سنوات بدون عمل.

الممثل أحمد فرحات حزين لعدم تلقيه أي مساندة من الوسط الفني

وكان أحمد فرحات، تحدث عن حزنه الشديد لعدم تلقيه أي مساندة أو دعم من قبل الوسط الفني خلال تعرضه لأزمة صحية ملتمسًا لهم العذر بأنه غيّر رقم هاتفه وكذلك عنوان منزله.

وتابع فرحات حديثه عن زوجته بأنه يقدر قيمتها و وجودها بجانبه بالرغم من علمها بعدم قدرته على الإنجاب بسبب مشاكل في الغدة النخامية .

وأعرب أحمد فرحات عن سعادته بآخر ظهور له بمسلسل "العيلة دي" مع النجمة إنعام سالوسة وإنه يشتاق للظهور مرة آخرى على الشاشة.