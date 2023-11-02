متطرفون يقتلون 37 قرويا في أحدث هجوم بشمال شرق نيجيريا

قتل متطرفون في شمال شرق نيجيريا، ما لا يقل عن 37 قرويا في هجومين مختلفين، بحسب ما أفاد سكان، مما يسلط الضوء مرة أخرى على مدى استمرار المتمردين الإسلاميين المتطرفين في تمردهم المستمر منذ 14 عاما في المنطقة التي تضررت بشدة.

وقال شهود، إن المتطرفين استهدفوا قرويين في منطقة جيدام بولاية يوبي يومي الاثنين والثلاثاء في أول هجوم تشهده الولاية منذ أكثر من عام وقتلوا بالرصاص 17 شخصا في البداية أثناء استخدام لغم أرضي لقتل 20 آخرين ذهبوا لحضور دفنهم.

شنت جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة تمردا في شمال شرق نيجيريا في عام 2009 في محاولة لتأسيس تفسيرها الراديكالي للشريعة الإسلامية في المنطقة.

وقتل ما لا يقل عن 35 ألف شخص وشرد أكثر من 000 مليون شخص بسبب العنف المتطرف الذي يتركز في ولاية بورنو المجاورة ليوبي.

ولم ينجح الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي تولى منصبه في مايو أيار في إنهاء الأزمات الأمنية في البلاد في كل من الشمال الشرقي والشمال الغربي والمناطق الوسطى حيث تقتل عشرات الجماعات المسلحة القرويين وتختطف المسافرين للحصول على فدية.

وقع الهجوم الأول في قرية غوروكايا النائية في غيدام عندما فتح مسلحون النار على بعض القرويين في وقت متأخر من يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 17 منهم، وفقا لشايبو باباغانا، أحد سكان المنطقة.

وأضاف باباجانا أن ما لا يقل عن 20 قرويا ذهبوا لحضور دفنهم قتلوا يوم الثلاثاء عندما اصطدموا بلغم أرضي انفجر.

وقال إدريس جيدام، وهو ساكن آخر، إن عدد القتلى يزيد على 40 شخصا لم تتمكن السلطات من تقديم العدد الرسمي للقتلى، كما هو الحال في بعض الأحيان بعد مثل هذه الهجمات.

"هذه واحدة من أفظع الهجمات التي شنتها بوكو حرام في الآونة الأخيرة، إن تعرض مجموعة دفن للهجوم بعد وقت قصير من فقدان أحبائها أمر مروع للغاية".

واستدعت حكومة ولاية يوبي، يوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا طارئا بسبب الهجمات التي ألقت باللوم فيها على متطرفين دخلوا الولاية من بورنو المجاورة.

قال عبد السلام داهيرو ، مساعد أمني لحكومة يوبي ، للصحفيين، “لقد نشرت الأجهزة الأمنية رجال أمن في المنطقة ونحن ندرس تقريرا عن التسلل في محاولة لدرء الحوادث المستقبلية”.