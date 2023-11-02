لهوالأطفال.. تعرض شخص لإصابات خطيرة إثر مشاجرة بالإسكندرية

كشف رجال الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المستشفيات باستقبال عامل مقيم بدائرة القسم مُصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة، وتوفي عقب وصوله.

وبالانتقال والفحص لمحل البلاغ تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول عاملين أحدهما المتوفى، طـرف ثانى نجار مسلح مُصاب بجروح متفرقة، سائق، جميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمُشاجرة اعتدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب باستخدام عصا خشبية شومة، وسكين نتج عنها الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المذكور.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المُشاجرة والأداتين المستخدمتين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.