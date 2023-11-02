إنشاء 69 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية على مستوى الجمهورية

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنشاء 69 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى الآن.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح وتشغيل مجمع مدارس القرية الكونية، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه جار تجهيز 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فضلا عن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وإنشاء مدارس تعليم عام، بمستوى عال وأسعار مخفضة، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تشجيع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على استثمار الأموال في إنشاء مدارس جديدة أو مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها وغيرها من النماذج التي تؤكد حرص الوزارة على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين في مجال التعليم.

هدف إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي تخضع لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس.

وأنشئت مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالـشـراكـة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل المحلي والدولي.

وتتكون المناهج الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

أما المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فيشمل الالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، أو الالتحاق بالمعاهد الفنية، أو الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

وتعد مدارس تكنولوجيا تطبيقية نموذجًا متطورًا من التعليم الفني تطبق المعايير الدولية في عملية التدريس والتدريب داخل هذه المدارس.

ويميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية وجود شريك خاص مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالمنظومة التعليمية الفنية داخل مصر.

وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على التدريب العملي في شركات خاصة بالشريك الصناعي بأعلى الأنظمة العالمية واتاحه الفرصة للمتفوقين من خريجي المدارس بالتعيين فيها والحصول على شهادات خبرة خلال فترة التدريب.

