HUAWEI FreeBuds SE 2 تتوافق مع أجهزة أندرويد وiOS

تحظى سماعات الأذن اللاسلكية بشعبية كبيرة هذه الأيام ولأسباب وجيهة. فهي توفر الراحة أثناء الاستمتاع بالأغاني أو البودكاست أو المكالمات المفضلة لديك، خالية من الأسلاك. إلّا أن السعر المرتفع لسماعات الأذن اللاسلكية يمنع الناس من اختيارها. لكن ليس بعد الآن. أصدرت Huawei مؤخرًا سماعات HUAWEI FreeBuds SE 2، التي تقدم 40 ساعة من تشغيل الموسيقى وبتصميم خفيف الوزن ومضغوط وشحن سريع والمزيد بسعر جذاب.

بطارية تدوم لـ40 ساعة لتجربة استماع متواصلة

توفر سماعة FreeBuds SE 2 وقت استماع إجمالي قدره 40 ساعة مع علبة شحن مشحونة بالكامل. عند الشحن الكامل، حيث تمنحك 9 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر. مع عمر بطارية ممتاز، يمكن للمستخدمين البقاء منغمسين في موسيقاهم طوال اليوم.



كل سمّاعة تزن أقلّ من قطعة ورق

كل من سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds SE 2 وعلبة الشحن تتصفان بخفة الوزن وصغر الحجم. حيث تزن كل سماعة أذن حوالي 3.8 جرام، مما يجعلها خفيفة الوزن بشكل لا يصدق. تم تصميم سماعات الأذن هذه بدقة لتوفير تصميم مثالي مفتوح الملاءمة مما يقلل الضغط على قناة الأذن لضمان الراحة طوال اليوم وتجربة خالية من المتاعب. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التصميم المستدير للحواف قبضة يد أكثر أمانًا. كما أن حافظة الشحن تزن 33 جرامًا فقط.

إيمانًا منا أن المستخدمين الشباب يبحثون عن زوج من سماعات الأذن التي تكمل تمامًا أي مناسبة وملابس، تتوفر سماعات أذنHUAWEI FreeBuds SE 2 بلونين معاصرين: الأبيض السيراميك وأزرق زمرّدي.



الشحن السريع

إلى جانب عمر البطارية الطويل، تتميز سماعات الأذن المدمجة هذه بالشحن السريع. عند شحن لمدة 10 دقائق فقط، يمكنك الاستمتاع بـ3 ساعات من تشغيل الموسيقى.

الاتصال القوي بكل من الأندرويد وiOS

تعتمد HUAWEI FreeBuds SE 2 أحدث إصدار من Bluetooth 5.3، والذي يتيح لك الاقتران بسلاسة مع حاسوبك أو التابلت الخاص بك سواء كان بنظام أندرويد أو iOS. مقارنة بالأجيال السابقة من البلوتوث، يوفر لك البلوتوث 5.3 اتصالًا أكثر موثوقية لتجربة سلسة عند مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى.



مقاومة المياه والغبار IP54

لا داعي للقلق بشأن العرق أو الغبار باستخدام سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds SE 2 المقاومة اللماء والغبار فهي حاصلة على تقييم IP54. الذي يضمن لك ذلك الاستمتاع بجلسات استماع مقاومة للغبار والماء وخالية من القلق، سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق.



تحديد موقع سماعات الأذن المفقودة/الضائعة بسهولة

غالبًا ما تكون سماعات الأذن في غير محلها بسبب صغر حجمها. لمساعدتك في تحديد موقع سماعات الأذن المفقودة، تدعم HUAWEI FreeBuds SE 2 البحث عبر نغمة الرنين. ما عليك سوى تمكين ميزة البحث عن نغمة الرنين على هاتفك الذكي، وإذا كانت سماعات الأذن ضمن نطاق معين وحافظت على اتصال البلوتوث بهاتفك، فسوف تصدر صوتًا. سيساعدك هذا في تحديد موقع سماعات الأذن والعثور عليها بدقة.