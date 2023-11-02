جامعة أسيوط الأهلية تختتم أسبوعها الرياضي الأول للعام الجامعي بمشاركة 550 طالبًا

شهدت جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الخميس 2 نوفمبر ختام الأسبوع الرياضي الأول الذى نظمته جامعة أسيوط الأهلية بمشاركة طلاب كل الكليات النظرية والعملية تزامنًا مع بدء العام الجامعي الجديد 2023 /2024 وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاويـ رئيس جامعة أسيوط، والدكتور نوبى محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية، وتحت إشراف مصطفى حسن، أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام رعاية الشباب بجامعة أسيوط، وخالد ذو الفقار، مسؤول رعاية الشباب بالجامعة الأهلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، على اهتمام إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها فى جامعتي أسيوط الحكومية والأهلية، إيماناً منها بدور الأنشطة الطلابية فى صقل شخصية الطالب الجامعى وفتح مداركه وتعزيز مهاراته، مشيداً بالجهد المبذول من القائمين على الإشراف على عقد الأسبوع الرياضى والذى ظهر أثره جلياً فى حسن التنظيم، وما حظى به من إقبال كثيف بلغ ما يقرب من 550 طالبا وطالبة من طلاب كل كليات الجامعة الأهلية والبالغ عددها 7 كليات، وذلك بما يعكس وعى الطلاب وتقديرهم لأهمية الرياضة فى الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وحرصهم على استثمار المناخ الإيجابي والداعم للرياضة فى مصر بشكل عام وبين الشباب فى الجامعات المصرية على نحو خاص تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرص سيادته الدائم على نشر الثقافة الرياضية فى ربوع الجمهورية وزيادة قاعدة المزاولين لها وإتاحة الفرصة لإبراز العناصر الموهوبة والمتميزة من مختلف الأعمار.

وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن في تصريح رسمى له أن الأسبوع الرياضي الأول لجامعة أسيوط الأهلية امتد فى الفترة من السبت 28 أكتوبر الماضى واستمر طوال أيام الأسبوع وذلك بهدف انتقاء العناصر المتميزة والموهوبة واختيارها فى تشكيل منتخبات الكليات، وتصفيتهم فى تشكيل منتخبات جامعة أسيوط الأهلية فى مختلف الألعاب الرياضية والتى تشمل كرة القدم، كرة اليد، كما تضمنت عددا من الألعاب تشكيل فرق طلبة وفرق طالبات لكل لعبة مثل الكرة الطائرة، السلة، وتنس الطاولة.

ونوه الدكتور نوبي إلى أن إدارة جامعة أسيوط الأهلية حرصت على تعظيم الاستفادة بما تضمه من إمكانات رياضية متقدمة وملاعب متميزة بإتاحة الفرصة للطلاب الراغبين في استخدام الملاعب فى أوقات فراغهم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا مجانًا وطوال أيام الأسبوع.