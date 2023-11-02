برنامج GROHE GIVE يُعالج نقص المواهب الفنية المتخصصة في الأدوات الصحية

أعلنت جروهي GROHE، التابعة لشركة LIXIL والعلامة التجارية العالمية المتخصصة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ، عن إطلاق برنامجها الخاص جيف GIVE البرنامج الأول من نوعه في مصر والذي يهدف إلى تمكين المواهب الشابة وتعزيز مهارات أصحابها في مجال صناعة السباكة وتركيبات الأدوات الصحية.

وقامت جروهي GROHE بإطلاق برنامج جيف GIVE (وهو اختصار لعبارة جروهي للتدريب المهني والتعليم لفنيي التركيبات الصحية باللغة الإنجليزية) بالشراكة مع مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة في مصر، من أجل تمكين فنيي ومتخصصي السباكة وتركيب الأدوات الصحية من الشباب بالمهارات اللازمة القوية التي تمكنهم من الإنطلاق وتحقيق بداية ناجحة في حياتهم المهنية.

تأتي إطلاق جروهي GROHE لبرنامجها الخاص جيف GIVE في إطار سعيها وجهودها الرامية لمعالجة نقص الفنيين المتخصصين في صناعة السباكة والتركيبات الصحية، وتتوافق أيضاً مبادرة جروهي GROHE بإطلاق برنامج جيف GIVE، مع سعي الحكومة المصرية لإنشاء 100 مدرسة مهنية بحلول عام 2030.

يتعاون برنامج جيف GIVE حاليًا مع أكثر من 70 مدرسة تدريب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يوفر إطارًا مهنيًا متطورًا للتدريب. وبالإضافة إلى ذلك، يمتد التأثير الإيجابي لبرنامج جيفGIVE إلى أكثر من 3000 طالب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا في مناطق متعددة منها المغرب وباكستان ونيجيريا وغانا وأوروبا ومؤخرًا المملكة العربية السعودية.

ويُقدم برنامج جيفGIVE للشباب الطموحين التدريب المهني والإرشاد والتوجيه في مجالات صناعة السباكة والتركيبات الصحية، بهدف تزويدهم بأساس قوي تُعزز مسارهم المهني في المستقبل. كما أن جيفGIVE لا يقتصر على كونه برنامج تدريبي فقط، بل يدعم أيضًا المؤسسات التعليمية في تطوير نهج تعليمي موحد من خلال توفير المعدات الحديثة، والمواد التدريبية، والامتحانات الكتابية والعملية — بما يرسخ ويُحدد معايير صناعية جديدة. وبفضل هذا النهج، يستفيد الطلاب من التعليم العملي، مما يمنحهم أساسًا قويًا لمستقبل مزدهر في الصناعة.

وسيحصل الطلاب الذين ينجحون في إتمام برنامج جيفGIVE على شهادة معترف بها، بالإضافة إلى توفير المساعدة اللازمة لهم للحصول على وظيفة أو فرص برامج تدريب عملية لديهم، سواء في إطار شراكات جروهي GROHE في صناعة السباكة والأدوات الصحية أو غيرها.

قال محمد عطايا، المدير التنفيذي لشركة ليكسل – أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا – لسوق شمال إفريقيا: "باعتبارنا شركة رائدة في صناعة الأدوات الصحية ولاعبًا رئيسيًا في السوق المصري، يعد برنامج جيفGIVE جزءًا لا يتجزأ من جهودنا لدعم السوق المصرية وتعزيز الممارسات المستدامة. فهو يوفر برامج تدريبية متخصصة ونقل المعرفة لتعزيز المهارات الفنية وتزويد المهنيين بالخبرة اللازمة لدفع الابتكار والاستدامة في قطاع السباكة والصرف الصحي".

ومن خلال تعزيز وتنمية المواهب المحلية وتمكين الأفراد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تهدف علامة جروهي GROHE التجارية إلى إيجاد قوة عاملة ماهرة يمكنها المساهمة في تطوير القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق المصري. وتتوافق هذه المبادرة أيضًا مع الركيزة الأولى لاستراتيجية LIXIL للاستدامة – الصرف الصحي والنظافة العالمية – والتي تهدف إلى تحسين معيشة 100 مليون شخص من خلال مبادرات الصرف الصحي والنظافة بحلول عام 2025.