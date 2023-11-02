الدقهلية تبحث تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المطرية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، وفدا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وقد ضم الوفد كلا من المهندس حلمي عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية بالهيئة والمهندس ممدوح حسين رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا والمهندسه مني الجرواني مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة والمهندس مصطفى أحمد بإقليم الدلتا للتخطيط العمراني والمهندس عبدالرحيم القناوي مدير المكتب الاستشاري لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي والمهندس إبراهيم حسن والمهندس نظيم أشرف والمهندس سامي السيد أعضاء المكتب الاستشاري للمشروع..

وترأس "مختار" الاجتماع التمهيدي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المطرية بالدقهلية، وفي بداية اللقاء أكد "مختار" أن هناك جهودًا مستمرة ومتواصلة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال السادة القائمين على العمل بها سواء في القاهرة او طنطا ...

وأكد مختار، التعاون والتنسيق الكامل من خلال إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة مع السادة المسئولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني للعمل على تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ هذا المشروع المهم الذي سيعود بالنفع على أهالينا بمدينة المطرية..

وأشار إلى أن تلك المخططات تسهم بشكل كبير فى إنهاء كل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية.. والتخطيطية وإحكام القانون 119لسنة 2008..

حضر الاجتماع، المهندسة مها صبري مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمهندسة منى فتحي وكيل إدارة التخطيط العمراني والمهندسة علياء عبدالباسط بإدارة التخطيط العمراني والأستاذة ذكريات عبدالحميد نائب رئيس مدينة المطرية..

ومن جانبها قالت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كل المخططات بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.



