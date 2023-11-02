الرئيس التنفيذي لـ"أون باسيف" الإماراتية: نهتم بتصدير التكنولوجيا والانفتاح على العالم

أشار الدكتور طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي لـ"أون باسيف" الإماراتية، خلال جلسة الصناعة التكاملية لفتح أسواق تصديرية جديدة برئاسة لواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر وبورسعيد السابق ومستشار اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب، وبحضور سمو الشيخة مريم الصباح مرايم الخير، بمؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ إلى نقل رؤية رئيس مجلس الإدارة للمجموعة أشرف مفرح، والعمل على الانفتاح على العالم لتتواكب مع رؤية الرئيس السيسى وتوفير 100 مليار دولار عبر التصدير، خصوصًا تصدير التكنولوجيا.

وأشار إلى وجود أنشطة متخصصة تتمثل في إعداد برنامج رجال الأعمال. إلى جانب التدريب والاستشارات الإدارية ليهيكلة الشركات طبقًا لمتطلبات عالم البيزنس، مع الاهتمام بالمؤتمرات الداعمة للاستثمار فى مصر.

توقيع اتفاق تعاون مشترك بين هيئة مستثمرى المناطق الحرة الأردنية واتحاد المستثمرات العرب



كما شهدت فعاليات مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بمدينة شرم الشيخ، الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي الشباب محور التنمية فرص وتحديات بمدينة شرم الشيخ، برئاسة دكتورة هدى يسي، التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية ووقعها محمد البستنجى مع اتحاد المستثمرات العرب ووقعتها دكتورة هدى يسي.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التعاون والشراكة الاستثمارية والتجارية، وتنظيم الأنشطة وورش العمل واللقاءات التى تهدف إلى توعية أعضاء الطرفين بالتعليمات والإجراءات المنظمة لإقامة المشروعات الاستثمارية مع تبادل المعلومات والدراسات التى يقوم بها الطرفان.

وفى كلمة دكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي وممثل عن الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال مؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ برئاسة دكتورة هدى يسي، نقل تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وكرر شكره على توجيه الدعوة للأزهر الشريف.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر مشيرا إلى الاهتمام بالصناعة وإتقان تلك الصناعة كما جاء فى الأديان السماوية المختلفة، مشيدا بدور المؤتمر الذي يهدف إلى العمران والتنمية للدول والشعوب.

ونقل لواء أحمد عبدالله، رئيس الجلسة، تحيات والشكر الجزيل من الحضور كلهم بالمؤتمر، إلى الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.