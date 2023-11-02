التحقيق في واقعة اتجار صيدلي ومعاونه في العقاقير المخدرة بميت غمر

تباشر النيابة العامة بالدقهلية، الحقيق في واقعة اتجار صيدلي في العقاقير المخدرة، والتربح من ذلك النشاط الأثيم بطريقة غير شرعية، وقد كشفت التحريات التي أجرتها النيابة العامة أن الصيدلي ومعاونه تاجرا فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة ومجهولة المصدر بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما فى مدينة ميت غمر بالدقهلية، قد كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تجارة وترويج الأقراص المخدة.

وقد أضافت التحقيقات، أن المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما ( 44500 قرص لعقاقير مخدرة – 1500 أمبول لعقار الترامادول المخدر - 720 قرص مخدر لعقار الترامادول المخدر - سيارة).

كما تم ضُبط بداخله (668130 قرصًا لعقاقير مخدرة متنوعة - عدد 129640 أمبولًا لعقاقير مخدرة متنوعة - 71390 قرص لعقار الترامادول المخدر- عدد 10100 عبوة وقطرة لعقاقير مخدرة متنوعة – 86700 قرص مهرب ومجهول المصدر - مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية") تقدر قيمتها بـ(90,000,000 مليون جنيه تقريبًا)، داخل مخزن خاص بالصيدلى أسفل الصيدلية ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

كما نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية- الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (ثالث المنتزه – أول العاشر من رمضان) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى ..وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، بحوزة (شخصين ، أحدهما له معلومات جنائية) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وضبط (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، بحوزة (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.