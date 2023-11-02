تكثيف حملات النظافة ورفع 385 طن مخلفات بمراكز أسيوط

تشهد محافظة أسيوط، تكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز والتخلص الآمن من المخلفات والقمامة حفاظاً على البيئة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى العمل وفقاً للإمكانات المتاحة على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة حيث تم رفع 385 طناً من المخلفات وقمامة بـ3 مراكز.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وديروط حملات نظافة ورفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع ما أسفر عن رفع 385 طناً من المخلفات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كـ "إدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة والإشغالات والبيئة بكل مركز حفاظاً على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال إلى المواطنين وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى

جانب من حملات النظافة بأسيوط

جانب من حملات النظافة بأسيوط

جانب من حملات النظافة بأسيوط