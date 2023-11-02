جلسة صلح بين آل عامر وآل عوض بعوامر العسيرات بسوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ؛ لحضور مراسم الصلح بين عائلتي "آل عارف " و"آل عوض"، وذلك بقرية "عوامر العسيرات" التابعة للوحدة القروية بـ"أولاد حمزة" مركز المنشأة، بحضور اللواء مجدي لطفي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء محمود طه، رئيس المباحث بالمديرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد أبوهمام، رئيس مركز ومدينة المنشاة، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

ونقل "القاضي" تقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، مؤكدا أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب والخلافات والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار، متمنيا أن تصبح محافظة سوهاج خالية من الخصومات الثأرية في القريب العاجل.

كانت لجنة المصالحات ممثلة فى النائب عبدالحكيم العش، عضو مجلس الشيوخ والنائبين ياسر الهوارى والدكتور خليفة رضوان عضوى مجلس النواب والنائبين أحمد أبوكريشة وفيصل الشيبانى عضوى مجلس الشعب السابقين والشيخ عمر مصطفى، وكيل وزارة الأزهر الأسبق والمهندس محمد أبو اليمين ،رجل الأعمال، بالتنسيق مع اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج والعميد محمد الزواوى، مفتش الأمن العام، قد استطاعت إقناع الطرفين بقبول الصلح حقنا للدماء ولمنع مشكلة الثأر اللعين التى قضت على الأخضر واليابس.

وتمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بتقديم القودة "الكفن"، بحضور النواب اللواء مجدى القاضى والدكتور أحمد جلال أبوالدهب والمحاسب مصطفى الشريف أعضاء مجلس الشيوخ وآلاف المواطنين من أبناء مركز العسيرات والمراكز المجاورة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا، وأشرف على مراسم الصلح الرائد محمد حسب النبى رئيس مباحث العسيرات والنقيبان هشام هلال ومحمود على معاوني المباحث.