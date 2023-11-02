السكرتير المساعد بالفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بمركز طامية

شهد اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد بمحافظة الفيوم، والمهندس ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي بمركز طامية.

جاء ذلك بحضور رحاب أبو غرب مدير خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومدير القوى العاملة بطامية ومسئولي الإدارة التعليمية، ومديري الإدارات بمدينة طامية.

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بعقد اللقاءات الخدمية مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم ، والإستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم ، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، مضيفا أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة.

خلال اللقاء، إستمع السكرتير العام المساعد ورئيس مركز ومدينة طامية لعدد 11 مواطنا من مختلف قري المركز ومدينة طامية، الراغبين في الحصول علي إنشاء اكشاك تعينهم على أعباء المعيشة في ظل ظروفهم المادية والإجتماعية الصعبة، وكذلك ايجاد فرصة عمل لهم بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة شكوى من مواطن يشتكى من جاره بالبناء أكثر من مساحته الفعلية وشكاوى حول توقف تراخيص البناء علي الأراضى الزراعية.

إنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد من أهالي مركز طامية

ووجه السكرتير العام المساعد، رئيس المركز، بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد أربعة من المواطنين، علي أطراف مدينة طامية والقرى التابعة للمركز، كما أشار إلى شكوى المواطن في جاره لعمل المعاينة اللازمة حيال الشكوى، بالإضافة إلى توجيه مدير القوى العاملة بتوفير فرصتي عمل لنسبة 5 % من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام لقاء خدمة المواطنين تم إحالة الشكاوى للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها للعمل على تقديم أفضل دعم للأهالي في كافة القطاعات، موجها كافة الإدارات المعنية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى الخاصة بهم وطلباتهم وتلبية كافة احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.