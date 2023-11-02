الأولمبية تعتمد مشاركة منتخب الجودو في بطولة أوقيانوسيا المفتوحة

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة منتخب الجودو في بطولة أوقيانوسيا المفتوحة للكبار التي من المقرر إقامتها في مدينة بيرث بدولة أستراليا خلال الفترة من 6 حتى 13 نوفمبر الجاري وذلك من أجل إصدار القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة.

وتضم بعثة منتخب الجودو المشاركة في بطولة أوقيانوسيا عدد 14 فرد بينهم 10 لاعبين و3 مدربين ، حيث ضمت اللاعبين يسري سامي وأحمد عبدالرحمن وعلي حازم عبدالوهاب وعمر سامي وعادل حمادة ومحمد عبده وعمر أشرف الرملي ومحمد عبدالموجود وعبدالرحمن محمد بجانب الجهاز الفني محمد علي وعاطف مصطفى وحاتم عبدالأخر.

ويشارك منتخب الجودو في بطولة أوقيانوسيا المفتوحة ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والبطولات المؤهلة لها.

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الجودو بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية.

الأولمبية تعتمد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد



في سياق آخر اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب سفر بعثة النادي الأهلي لكرة اليد لخوض نهائيات كأس العالم للأندية لكرة اليد المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 نوفمبر الجاري حتى 12 من ذات الشهر.

وحدد النادي الأهلي موعد سفر بعثة كرة اليد يوم 5 نوفمبر الجاري على أن تكون العودة يوم 16 نوفمبر الجاري.

وشملت بعثة النادي الأهلي لكرة اليد عدد 33 فرد بينهم 20 لاعب وذلك من أجل إصدار القرار الوزار الخاص بسفر البعثة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على خطاب النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة اليد بالموافقة الفنية على مشاركة بعثة النادي الأهلي على ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية.