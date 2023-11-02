جامعة الإسكندرية تدين الانتهاكات الصارخة ضد الشعب الفلسطيني

أدان مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، الانتهاكات المستمرة التى ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلى بحق الفلسطينيين والمدنيين العزل منذ 7 أكتوبر الجارى، واستمرار القصف العشوائى على قطاع غزة والذى أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين.

وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين

كما ثمن المجلس على الإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى والدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية والذي يعبر عن إيمان واع بقضية الأمة العربية، وسعيه لحث المجتمع الدولي على القيام بمهامه لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين، واستعادة حريتهم وأمنهم وكرامتهم، وأكد رئيس الجامعة على إستعداد جامعة الإسكندرية لمشاركة الأطقم الطبية فى علاج المصابين والجرحى وإجراء العمليات من خلال الألية التي سوف تقرها وزارة التعليم العالي.

ووافق المجلس على بدء الدراسة بدبلوم علم الصيدلة الجينى ودرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية تخصص علم الصيدلة الجينى بدءاً من خريف 2023.

وكرم المجلس الدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية للبنين، بمناسبة انتهاء فترة عمادتهما بالكليتين وجهدهما المتميز خلال فترة عملهم.

وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار - فندق ريجال هايتس العلمين وفندق كريستال إن العلمين وبروتوكول التعاون بين الكلية وشركة مصر للسياحة، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة نانجينج الزراعية بالصين، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شاندونج نورمال جينان (SDNU) بالصين، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيرلانجا بإندونيسيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة مؤتة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة ألاباما ــ برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية وكذا إتفاقية تبادل الطلاب بين الجامعتين، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة - القاهرة 2023، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والنيابة الإدارية - القاهرة 2023.

ووافق المجلس على ترقية 17 عضو هيئة تدريس 7 إلى وظيفة أستاذ و10 إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين 18 مدرس، ومنح 133 درجة دكتوراه و110 درجات ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.