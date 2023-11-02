ثقافة الفيوم تناقش حق التصويت في العملية الانتخابية 

أعد فرع ثقافة الفيوم، برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والتوعوية، حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

يأتي هذا ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للتوعية بالمشاركة الايجابية في الانتخابات، وتعزيز الوعي والإنتماء لدي مختلف فئات المجتمع.

خلال ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية التابعة لفرع ثقافة الفيوم، ندوة ثقافية بعنوان ''حق التصويت بالعملية الانتخابية'' ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة''، بالوحدة المحلية بقرية كفر محفوظ، وبحضور رئيس الوحدة المحلية، تحدث فيها المحامي عويس عبد السلام، عن أهمية المشاركة في الانتخابات سواء مجالس محلية، نيابية، أو رئاسية، مؤكدا علي أهمية مشاركة جميع الأهالي بالانتخابات الرئاسية القادمة، لأن الصوت أمانة، ومصر أمانة، ويجب على كل فرد أن يختار من يمثله، بإرادته الحرة الواعية، ويعطي صوته لمن يستحق، فيجب أن تكون إرادة الشعب هي الفاصلة وصاحبة القرار في اختيار من يدير شئون البلاد علي جميع المستويات.

وناشدت ياسمين ضياء -مدير المكتبة- جميع الحضور على أهمية المشاركة المجتمعية، وعدم الضغط والإنسياق وراء الشائعات، مشيرة إلى أنه لدينا قيادة حكيمة، وجيش قوي قادر على حماية البلاد، وأننا نمتلك أكبر نعمة، وهي نعمة الأمن والأمان.

وأشار عبدالسلام، إلي الأحداث الجارية والعدوان من الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين في غزة، قائلا: أنه في ظل هذه الأحداث المؤسفة، لدينا قيادة سياسية رشيدة، لإدارة البلاد في هذا الوقت العصيب، وتقديم كافة المساعدات والدعم لأهالي غزة، وأيضا حماية حدود الأراضي المصرية من أي إعتداءات، والحفاظ علي أمان البلاد واستقرارها.

“مشاركة ذوي الهمم في نجاح العملية الانتخابية” محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقد قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، محاضرة بعنوان ''أهمية مشاركة ذوي الهمم في نجاح العملية الانتخابية''، بمدرسة النور للمكفوفين، بدأت مريم محمد عباس- بكالوريوس سياسة واقتصاد- حديثها بتعريف الحقوق السياسية، مثل حق الانتخاب، وحق الترشيح، موضحة مفهوم الانتخابات، والهدف من اختيار الشخص المناسب الذي يمثلنا، كما ناقشت أهم صفات العملية الانتخابية، والمعايير التي تقوم عليها؛ ومنها الشمولية والشفافية، حرية إبداء الرأي، وأكدت أيضا علي أهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات لذوي الهمم، حفاظا وتأكيدا على حقوقهم السياسية، كما أشادت بمجهودات ومساعي الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الهمم، والاهتمام بكل ما يتعلق بذلك، مثل إعداد لجان خاصة للإدلاء بأصواتهم، وإصدار بطاقات التصويت مصممة بطريقة "برايل" للمكفوفين، وخدمة "فيديو كول" عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية للتعرف على آلية التصويت داخل اللجان الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة الحركية بإقامة المقار الانتخابية في الأدوار الأرضية.